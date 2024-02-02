Субподрядчик уже завершил монтаж подсветки на одной стороне моста.

Субподрядчик уже завершил монтаж подсветки на одной стороне моста.

Сегодня на Ленинградском мосту провели тестовый запуск архитектурной подсветки. Ее установкой и запуском занимается субподрядчик – тюменская компания «Интерсвет». Во время теста было проверено качество установленного оборудования и распределение цвета.

– В предварительный сценарий архитектурной подсветки вошло более двадцати вариантов (первоначальная палитра была расширена): повседневный, праздничный, новогодний, по особым случаям – ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, на День Победы, День города, День России. У каждого решения – несколько цветовых сочетаний, есть возможность выбора динамики и скорости свечения, – рассказал мэр Сергей Шелест.

Подсветку уже полностью установили на одной стороне моста, теперь ее монтируют на второй. Она будет установлена на пролетах и опорах моста.

Отметим, что капитальный ремонт Ленинградского моста должен завершиться до 31 мая текущего года.