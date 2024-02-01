За звание вместе с Омском боролись Душанбе и Челябинск.

За звание вместе с Омском боролись Душанбе и Челябинск.

Сегодня в Новосибирске прошла научно-практическая конференция Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке». На ней члены жюри определили столицу Тотального диктанта 2024. Это звание получил Томск.

– В этом году мы отошли от привычной практики общенародного голосования и предложили выбрать столицу координаторам акции. Любой город мог представить свои самые смелые идеи и рассчитывать на помощь штаба и фонда «Тотальный диктант». Считаю, что победил действительно яркий и интересный проект. И так как 2024 год для нас юбилейный, новая столица будет готовить уникальную программу, о которой мы расскажем позже, – рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Теперь в Томске будут проведены праздничные мероприятия в честь 20-летия акции. Также в город приедет автор текста этого года Анна Матвеева. Она лично прочтет свой текст участникам диктанта.

Вместе с Омском за звание столицы Тотального диктанта боролись Душанбе и Челябинск. Акция пройдет 20 апреля.