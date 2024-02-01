С 1 февраля у Ивана Штейнборма закончился трудовой контракт.

С 1 февраля у Ивана Штейнборма закончился трудовой контракт.

Первый проректор Омского государственного медицинского университета Иван Штейнборм покинул свою должность. Информацию о нем уже убрали с официального сайта вуза.

В пресс-службе университета отметили, что с 1 февраля у Штейнборма закончился трудовой контракт. Он работал в вузе с 2018 года.

До работы в университете Штейнборм трудился в областном правительстве на посту первого заместителя министра имущественных отношений. Также известность омичу принесла его длинная подпись.