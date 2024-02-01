Мужчина обеспечил животное крышей и едой до конца зимы. После этого косуля сможет вернуться в лес.
Косулю, которая застряла в заборе и которую после этого выходили волонтеры приюта «Омские хвостики», назвали Авентией и переселили из санузла в вольер пони и козла. Однако из-за громкого лая собак по соседству ей пришлось искать новое место. В итоге косулю до весны приютил на своей ферме неравнодушный житель Омской области. Оказалось, это уже не первое дикое животное, которого он взялся опекать.
Сообщили волонтеры и печальную новость. Вторая косуля, которую подобрали со сломанной лапой и назвали Ангелом, не выжила. Лапу пришлось ампутировать.
– С каждым днем малыш слабел. Вскоре полностью отказался от еды и воды, поднялась температура, – рассказали в приюте.
В ветклинике косуле помочь не смогли. Отметим, что это уже второе дикое животное, которое умирает на руках у волонтеров. Ранее спасти не удалось косулю, пострадавшую в ДТП.