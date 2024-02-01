Омск-Информ
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·Общество

Голосование за объекты пройдет с 15 марта по 30 апреля. Территории, набравшие большое количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Стали известны территории в Омске, которые выставят на голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, всего было утверждено 13 территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут комплексно благоустроены в 2025 году.

В Кировском округе лидерами стали:

  • сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября;
  • территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на улице Перелета.

В Ленинском округе:

  • сквер имени Серова;
  • сквер имени Гуртьева.

В Октябрьском округе:

  • аллея Победы по проспекту Космическому;
  • аллея по улице Богдана Хмельницкого, в границах улиц Кирова – 4-я Транспортная – 3-я Военная.

В Советском округе:

  • аллея в границах улиц Энергетиков – Химиков;
  • сквер «Березовая роща».

В Центральном округе:

  • сквер имени Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;
  • набережная реки Омь – у здания Омского городского совета;
  • территория пляжа «Центральный-2»;  
  • территория в границах улиц Ленина – Герцена – Интернациональная и Красный Путь;
  • сквер имени Борцов Революции.

Формат проведения голосования не изменился. Омичи могут проголосовать за любую территорию на федеральной платформе.

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·Общество

Голосование за объекты пройдет с 15 марта по 30 апреля. Территории, набравшие большое количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Стали известны территории в Омске, которые выставят на голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, всего было утверждено 13 территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут комплексно благоустроены в 2025 году.

В Кировском округе лидерами стали:

  • сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября;
  • территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на улице Перелета.

В Ленинском округе:

  • сквер имени Серова;
  • сквер имени Гуртьева.

В Октябрьском округе:

  • аллея Победы по проспекту Космическому;
  • аллея по улице Богдана Хмельницкого, в границах улиц Кирова – 4-я Транспортная – 3-я Военная.

В Советском округе:

  • аллея в границах улиц Энергетиков – Химиков;
  • сквер «Березовая роща».

В Центральном округе:

  • сквер имени Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;
  • набережная реки Омь – у здания Омского городского совета;
  • территория пляжа «Центральный-2»;  
  • территория в границах улиц Ленина – Герцена – Интернациональная и Красный Путь;
  • сквер имени Борцов Революции.

Формат проведения голосования не изменился. Омичи могут проголосовать за любую территорию на федеральной платформе.

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