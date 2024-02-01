Голосование за объекты пройдет с 15 марта по 30 апреля. Территории, набравшие большое количество голосов, благоустроят в 2025 году.
Стали известны территории в Омске, которые выставят на голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, всего было утверждено 13 территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут комплексно благоустроены в 2025 году.
В Кировском округе лидерами стали:
- сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября;
- территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на улице Перелета.
В Ленинском округе:
- сквер имени Серова;
- сквер имени Гуртьева.
В Октябрьском округе:
- аллея Победы по проспекту Космическому;
- аллея по улице Богдана Хмельницкого, в границах улиц Кирова – 4-я Транспортная – 3-я Военная.
В Советском округе:
- аллея в границах улиц Энергетиков – Химиков;
- сквер «Березовая роща».
В Центральном округе:
- сквер имени Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;
- набережная реки Омь – у здания Омского городского совета;
- территория пляжа «Центральный-2»;
- территория в границах улиц Ленина – Герцена – Интернациональная и Красный Путь;
- сквер имени Борцов Революции.
Формат проведения голосования не изменился. Омичи могут проголосовать за любую территорию на федеральной платформе.