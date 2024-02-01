Возлюбленные приняли участие в телепроекте «Четыре свадьбы».

Возлюбленные приняли участие в телепроекте «Четыре свадьбы».

Пара из Омска приняла участие в телепроекте «Четыре свадьбы». Героями телешоу стали 29-летняя Малика, работающая маркетологом, и 37-летний Сергей, занимающийся автоматизацией производств. Выпуск с их торжеством можно будет посмотреть на канале «Пятница!» уже сегодня в 19:00.

В шоу участвуют четыре невесты, которые посещают свадьбы друг друга. Каждая участница оценивает торжество по нескольким критериям, и свадьба, набравшая большее количеств баллов, становится победителем. В награду молодожены получают денежный приз на свадебное путешествие.

Отмечается, что праздник омичей пройдет в стиле молодежной вечеринки. Бюджет мероприятия составил 900 тыс. рублей. Фишкой торжества стал необычный финал вечера.