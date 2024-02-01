Об этом заявили в Гидрометцентре России. Днем в последний месяц зимы чаще всего будет от –7 до –12 градусов.

Об этом заявили в Гидрометцентре России. Днем в последний месяц зимы чаще всего будет от –7 до –12 градусов.

Последний месяц зимы в Омской области будет аномально теплым. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, среднемесячная температура будет на полтора градуса выше многолетней нормы – минус 14 градусов.

– Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Сибирского федерального на 1,5 градуса выше средних многолетних значений, – отметили синоптики.

Февральскими ночами в регионе будет до –19 градусов, но в период похолодания столбик термометра может опускаться до –25 градусов. Днем ожидается от –7 до –12 градусов.

Кроме того, на 10 % меньше нормы может выпасть и снега.