Среди преимуществ работы в компании соискатели отмечают конкурентный уровень зарплаты, амбициозные проекты и профессионализм команды.

Среди преимуществ работы в компании соискатели отмечают конкурентный уровень зарплаты, амбициозные проекты и профессионализм команды.

«Газпром нефть» стала лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей по версии сервиса HeadHunter. Результаты рейтинга основаны на голосовании 600 тыс. соискателей со всей страны – это самое масштабное исследование карьерных предпочтений россиян по количеству участников. Два года подряд соискатели называют «Газпром нефть» самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья».

Среди преимуществ работы в компании соискатели отметили ее надежность и конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды. Высокую оценку получили офисы и новые технологические центры компании в регионах (соискателями отмечены дизайн, удобство и оптимальное расположение), а также организация рабочего пространства на производственных объектах.

– Для нас забота о людях и развитие человеческого капитала – это часть корпоративной философии. Сильная команда всегда была главной движущей силой компании. Мы эффективно сотрудничаем с вузами, поддерживаем молодых специалистов и открываем современные офисы. Стремимся создавать возможности для профессионального и личного роста наших сотрудников. Стабильное лидерство компании в рейтинге работодателей подтверждает актуальность наших принципов и человекоцентричного подхода, – прокомментировал результаты исследования заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

Одним из основных перерабатывающих активов компании является Омский НПЗ. Завод по праву считается одним из самых привлекательных работодателей Омской области. Помимо современных и технологичных условий труда молодые специалисты ценят возможность развития, которое предоставляет предприятие.

– ОНПЗ – высокотехнологичное предприятие, применяющее на производстве и в организации труда инновационные подходы. Именно поэтому мы ждем сотрудников, заинтересованных в развитии, умеющих быстро адаптироваться и обучаться, готовых принять вызовы современного производственного процесса. А предприятие, в свою очередь, обеспечивает специалистов всеми возможностями для повышения профессионального уровня, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

На ОНПЗ действует программа «Три рубежа» для вновь пришедших сотрудников, ежегодное обучение на собственном учебном полигоне, отраслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». А программа формирования кадрового резерва позволяет вырасти по карьерной лестнице от оператора установки до руководителя высшего звена.