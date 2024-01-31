Зачисленной на бонусную карту победителя суммы хватит для регулярной заправки автомобиля как минимум в течение следующих 5 лет.

Зачисленной на бонусную карту победителя суммы хватит для регулярной заправки автомобиля как минимум в течение следующих 5 лет.

На АЗС «Топлайн» наградили победителя акции «Заправка на миллион». Напомним, что участниками акции автоматически становились все клиенты компании, которые в период с 10 октября 2023 года по 13 января 2024 года заправились любым видом топлива на АЗС «Топлайн» и предъявили при оплате QR-код из мобильного приложения. В зависимости от количества приобретенного топлива участникам начислялись виртуальные баллы – «шансы». Каждые 100 накопленных шансов затем превращались в индивидуальный номер, а обладатель даже одного такого номера мог рассчитывать на главный приз акции – 1 млн рублей на заправку.

Улыбнулась удача 45-летнему жителю Черлака Вадиму Бондаренко. Он работает вахтовым методом в охранном предприятии и в момент розыгрыша призов находился в командировке на Ямале.

– О победе в акции «Заправка на миллион» узнал из сообщения в мобильном приложении. Пересмотрел в записи розыгрыш на 12 канале и окончательно убедился, что это не какой-то телефонный «развод». После этого и без того желанное возвращение домой стал ждать с еще большим нетерпением, ведь эмоции прямо зашкаливали, – рассказал Вадим Бондаренко.

За своим призом он смог приехать в Омск только 30 января. Торжественное вручение сертификата на миллион рублей состоялось на новой АЗС № 55 сети «Топлайн», расположенной на ул. Конева, 89. Поздравила Вадима Бондаренко с победой и вручила приз управляющий сети АЗС «Топлайн» Лилия Потапова.

– Вообще различные подарочные акции для своих клиентов мы проводим на регулярной основе, поскольку видим, что это повышает узнаваемость и привлекательность бренда. В качестве призов предагаются не только выгодные предложения на топливо, но и автоаксессуары и другие товары в минимаркетах АЗС «Топлайн», а также продукция нашего фирменного бистро. Весь этот ассортимент теперь доступен и победителю одной из самых масштабных наших акций «Заправка на миллион», – сообщила Лилия Потапова.

Уяснив детали, Вадим Бондаренко сразу же приступил к трате призового миллиона. Первым делом он взял себе и сыну, с которым приехал за призом, по стаканчику кофе и свежеиспеченному блину в фирменном бистро «Люклер Авто». Затем прикупил «на будущее» канистру синтетического моторного масла и, конечно, до полного бака заправил свой Lifan Solano. Бонусная сумма, зачисленная на его карту Clever Card, при этом уменьшилась крайне незначительно.

– Думаю, при моих расходах на автомобиль зачисленной суммы мне хватит лет на пять минимум, – подсчитал Бондаренко. – Значит, сможем с семьей чаще ездить к родственникам в Новосибирскую область, например, ну и по различным другим делам.

Победитель акции добавил, что с лета прошлого года принципиально заправляется только на «Топлайне», поскольку его полностью устраивает качество топлива. А с омской АЗС «Топлайн» Вадим Бондаренко сразу отправился на другую АЗС сети, расположенную в Черлаке. Поехал он туда не только для дозаправки (между Омском и Черлаком 150 км), но и для того, чтобы сказать спасибо сотрудницам станции, убедившим его участвовать в акции «Заправка на миллион».

ООО «Управление АЗС». Реклама