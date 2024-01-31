Такое решение приняли после многочисленных жалоб омичей. Маршрутка будет ходить несколько раз в день по измененной схеме.

Такое решение приняли после многочисленных жалоб омичей. Маршрутка будет ходить несколько раз в день по измененной схеме.

В Омске на автобусный маршрут № 46 добавили дополнительные рейсы. Теперь, помимо основных автобусов, в будние дни по удлиненной схеме будут ездить шесть, а в выходные – восемь маршруток. Решение приняли в мэрии города после жалоб омичей.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта, дополнительный рейс после остановки «СНТ «Заря-2» продолжит маршрут по улице 19-я Марьяновская до остановки «Улица 1 Мая».

Время прохождения автобусов маршрута № 46 через остановку «Голубой огонек» в направлении железнодорожного вокзала:

- в будние дни – 19:46, 21:36, 22:05 часов;

- в выходные и праздничные дни – 20:29, 21:19, 21:44, 22:12 часов.

Через остановочный пункт «ТЦ «Авангард»:

- в будние дни – 19:58, 21:48, 22:17 часов;

- в выходные и праздничные дни – 20:41, 21:31, 21:56, 22:24 часов.

Чтобы омичи не запутались, на лобовых и боковых стеклах маршруток разместят указатели о направлении движения.