В декабре годовая инфляция несколько замедлилась по сравнению с ноябрем. В Отделении Омск Банка России рассказали, почему так получилось.

В декабре годовая инфляция несколько замедлилась по сравнению с ноябрем. В Отделении Омск Банка России рассказали, почему так получилось.

По итогам декабря в Омской области слегка замедлилась годовая инфляция – до показателя 7,2 % по сравнению с ноябрем. В Отделении Омск Банка России это связывают с изменением сроков индексации тарифов на коммунальные услуги и рост числа авиамаршрутов и предложений от турфирм.

– В декабре 2023 года тарифы на коммунальные услуги не индексировались в отличие от декабря 2022 года. Поэтому в годовой оценке мы видим, что цены на эти услуги практически не изменились. В предновогодний месяц из Омского аэропорта увеличилось количество рейсов, в том числе в столицу. И это сказалось на ценах на авиабилетах – они росли, но не так сильно, как в ноябре. Идентичная ситуация и с зарубежными путевками. Увеличилось количество международных рейсов. Это привело к росту предложений у турфирм, и, как следствие, цены на зарубежный отдых росли медленнее, чем в ноябре. Все вместе это внесло вклад в снижение годовой инфляции в регионе, – объяснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

ЦБ РФ прогнозирует в этом году снижение инфляции до 4–4,5 % и ее дальнейшее нахождение на уровне 4 %.