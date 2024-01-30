Действия мужчины признали хулиганством и решили наказать его обязательными работами.
Центральный районный суд признал 37-летнего омича виновным в хулиганстве. Уголовное дело по просьбе адвокатов рассмотрели в особом порядке: без проведения судебного разбирательства.
Суд установил, что ночью 9 сентября мужчина разделся около здания № 2 на улице Ленина, где работают сотрудники УФСБ. Как сообщили в пресс-службе суда, он встал перед зданием и начал демонстрировать обнаженное тело.
– При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление Лазаренко А.В. и на условия жизни его семьи, – рассказали в суде.
Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.