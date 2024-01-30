Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В начале этого года в городе зарегистрировалась организация «Фабрика изобилия». 
В январе этого года в Омске зарегистрировалась компания ООО «Фабрика изобилия». Согласно информации ЕГРЮЛ, ее основным видом деятельности является организация общественного питания с обслуживанием навынос.
Размер уставного капитала предприятия составляет 1 млн рублей. Собственником компании значится омич Денис Одажиу. Также ему принадлежат ООО «Финансовая группа «Новый город» и ООО «Промышленные технологии». С 2017 года бизнесмен занимается деятельностью в области права.
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·Экономика/Бизнес

В начале этого года в городе зарегистрировалась организация «Фабрика изобилия». 
В январе этого года в Омске зарегистрировалась компания ООО «Фабрика изобилия». Согласно информации ЕГРЮЛ, ее основным видом деятельности является организация общественного питания с обслуживанием навынос.
Размер уставного капитала предприятия составляет 1 млн рублей. Собственником компании значится омич Денис Одажиу. Также ему принадлежат ООО «Финансовая группа «Новый город» и ООО «Промышленные технологии». С 2017 года бизнесмен занимается деятельностью в области права.
1400