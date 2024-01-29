Правительство в целом оценило законодательную инициативу и будет готово принять проект после того, как его доработают.

Правительство в целом оценило законодательную инициативу и будет готово принять проект после того, как его доработают.

Российский кабинет министров направил положительный отзыв на законопроект, запрещающий работодателям увольнять вдов погибших участников СВО. Жены погибших военных при этом не должны вступить в повторный брак в течение года после гибели супруга.

Инициаторами законопроекта стали омичи – сенатор РФ Дмитрий Перминов и депутат Государственной думы, член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Суть законопроекта в том, чтобы дать возможность вдове погибшего военнослужащего нормализовать свою жизнь без угрозы потенциального увольнения с работы. Трудовое соглашение будет невозможно расторгнуть, за исключением лишь ряда случаев.

– Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки, – цитирует официальный отзыв кабмина ТАСС.

Доработать, по мнению правительственных чиновников, проект закона нужно в части согласования его положений с Трудовым кодексом – возможно, в одну из его статей придется внести изменения. Также не должно быть дискриминации по полу, чтобы действие потенциального закона можно было направить и на мужей погибших военнослужащих-женщин.