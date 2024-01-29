Инцидент произошел в Исилькульском районе. Мужчины рубили деревья и не очистили территорию от отходов древесины. Этим они нарушили закон.

Инцидент произошел в Исилькульском районе. Мужчины рубили деревья и не очистили территорию от отходов древесины. Этим они нарушили закон.

В Исилькульском районе семь местных жителей нарушили Лесной кодекс. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области, в урочище возле деревни Боровое мужчины рубили деревья и не очистили территорию от порубочных остатков, а это является нарушением санитарных и противопожарных правил. Из-за этого региональному Главному управлению лесного хозяйства пришлось обратиться в суд.

Фемида встала на сторону надзорного ведомства и обязала сельчан в ближайшее время очистить деляну. Однако лесники не спешили выполнять такое требование. Пришлось вмешаться судебным приставам.

– В целях исполнения судебного решения судебный пристав надлежащим образом уведомил граждан о возбужденных в отношении них исполнительных производствах, предупредив о том, что исполнение требований суда в добровольный срок убережет от дополнительных финансовых затрат и принудительных мер воздействия, – отметили в ГУФССП России по Омской области.

Но и на это мужчины никак не отреагировали. Тогда сельчанам временно запретили выезжать из РФ, а также за игнорирование требований суда они должны были заплатить исполнительский сбор, который составлял 5 тыс. рублей. Осознав, что ситуация только усугубляется, лесники очистили территорию и заплатили исполнительский сбор в размере 35 тыс. рублей.