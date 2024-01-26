Мэр Сергей Шелест проехался по городу, чтобы посмотреть организацию уборки снега.

Мэр Сергей Шелест проехался по городу, чтобы посмотреть организацию уборки снега.

Работники и техника УДХБ уже подготовлены к ночной уборке омских улиц. Вывозить снег и очищать дороги будут до самого утра. После на борьбу с осадками выйдут и рабочие «на лопате».

– Как и планировал, проехал по городу, просмотрел, как работает УДХБ, как организован процесс уборки снега управляющими компаниями. Обращения жителей по поводу уборки дворов занимают немалую долю в общем количестве сообщений по снегу, получаемых мной в социальных сетях, – заявил мэр Омска Сергей Шелест.

Градоначальник также отметил, что управляющие компании ООО «УК Полет» и УК «На Волочаевской» получили предписания об устранении нарушений в части уборки территорий.

Также Шелест заявил омичам, что технику УДХБ нельзя отправить убирать дворы. Об этом омичи часто просят мэра в соцсетях. Заниматься этими территориями обязаны УК.