Это доходы от платежей за использование лесов. Большая часть из них поступила по договорам аренды лесных участков.
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) рассказали о сумме платежей за использование лесов в 2023 году. Она составила 272,9 млн рублей. Из них 120,6 млн рублей ГУЛХ направило в бюджет Омской области, а 14,9 млн руб. – в районные бюджеты.
В прошлом году по договорам купли-продажи лесных насаждений выплачено 67,3 млн рублей за использование лесов, в том числе 44 милиона – в областную казну.
– Причем 28,9 млн рублей из них оплачены по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан: для отопления, строительства, ремонта жилых помещений и хозпостроек, – сообщили в ГУЛХ.
В ведомстве отметили, что плата, получаемая по договорам, которые жители региона заключают на древесину для своих нужд, перечисляется только в бюджет Омской области.