Омск-Информ
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·Общество

Это доходы от платежей за использование лесов. Большая часть из них поступила по договорам аренды лесных участков.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) рассказали о сумме платежей за использование лесов в 2023 году. Она составила 272,9 млн рублей. Из них 120,6 млн рублей ГУЛХ направило в бюджет Омской области, а 14,9 млн руб. – в районные бюджеты.

В прошлом году по договорам купли-продажи лесных насаждений выплачено 67,3 млн рублей за использование лесов, в том числе 44 милиона – в областную казну.

– Причем 28,9 млн рублей из них оплачены по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан: для отопления, строительства, ремонта жилых помещений и хозпостроек, – сообщили в ГУЛХ.

В ведомстве отметили, что плата, получаемая по договорам, которые жители региона заключают на древесину для своих нужд, перечисляется только в бюджет Омской области.

·Общество

Это доходы от платежей за использование лесов. Большая часть из них поступила по договорам аренды лесных участков.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) рассказали о сумме платежей за использование лесов в 2023 году. Она составила 272,9 млн рублей. Из них 120,6 млн рублей ГУЛХ направило в бюджет Омской области, а 14,9 млн руб. – в районные бюджеты.

В прошлом году по договорам купли-продажи лесных насаждений выплачено 67,3 млн рублей за использование лесов, в том числе 44 милиона – в областную казну.

– Причем 28,9 млн рублей из них оплачены по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан: для отопления, строительства, ремонта жилых помещений и хозпостроек, – сообщили в ГУЛХ.

В ведомстве отметили, что плата, получаемая по договорам, которые жители региона заключают на древесину для своих нужд, перечисляется только в бюджет Омской области.