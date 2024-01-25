Это доходы от платежей за использование лесов. Большая часть из них поступила по договорам аренды лесных участков.

Это доходы от платежей за использование лесов. Большая часть из них поступила по договорам аренды лесных участков.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) рассказали о сумме платежей за использование лесов в 2023 году. Она составила 272,9 млн рублей. Из них 120,6 млн рублей ГУЛХ направило в бюджет Омской области, а 14,9 млн руб. – в районные бюджеты.

В прошлом году по договорам купли-продажи лесных насаждений выплачено 67,3 млн рублей за использование лесов, в том числе 44 милиона – в областную казну.

– Причем 28,9 млн рублей из них оплачены по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан: для отопления, строительства, ремонта жилых помещений и хозпостроек, – сообщили в ГУЛХ.

В ведомстве отметили, что плата, получаемая по договорам, которые жители региона заключают на древесину для своих нужд, перечисляется только в бюджет Омской области.