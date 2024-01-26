Нотариальный депозит чаще всего используется при сделках с недвижимостью, но также он может помочь должникам расплатиться по обязательствам.

Нотариальный депозит чаще всего используется при сделках с недвижимостью, но также он может помочь должникам расплатиться по обязательствам.

Публичный депозитный счет нотариуса становится все более и более востребованным инструментом расчетов. Чаще всего он используется при сделках с недвижимостью, поскольку позволяет решить проблему выбора порядка расчета по договору.

Технически нотариальный депозит представляет собой специальный защищенный счет, к которому не имеет доступа никто, кроме нотариуса – владельца счета. Этот счет защищен от банкротства банка, за сохранность денежных средств, размещенных на этом счете, нотариус несет полную имущественную ответственность. Если с нотариусом что-то случится, например он выйдет на пенсию, лишится полномочий или умрет, его публичный депозитный счет перейдет к другому нотариусу, по решению нотариальной палаты субъекта РФ. В этом случае на права лиц, решивших использовать депозитный счет нотариуса, это не повлияет.

– Нотариус самостоятельно осуществляет перевод денежных средств со своего депозитного счета на счет продавца после исполнения условия, указанного в договоре. Чаще всего таким условием является осуществление государственной регистрации права собственности на имя покупателя, – пояснила помощник нотариуса Марина Камакина. – Еще одним преимуществом депозитного счета нотариуса является то, что при переводе денежных средств со счета нотариуса на счет продавца, независимо от суммы перевода или от банка-получателя средств, никакие комиссии банка от переводимой суммы не взыскиваются.

Продавцу и покупателю рекомендуется посетить нотариуса для консультации перед заключением сделки. На такой консультации нотариус огласит список необходимых для заключения сделки документов, а также предоставит реквизиты своего депозитного счета, на котором будут размещены денежные средства. Денежные средства можно разместить на депозитном счете нотариуса путем безналичного перечисления или внесением наличных денежных средств в кассу банка. Это можно сделать как до, так и после заключения договора, по соглашению сторон.

Нотариус по заявлению покупателя принимает денежные средства на свой счет для последующего расчета по сделке. С момента получения нотариусом денежных средств обязательство покупателя по сделке считается исполненным. Затем нотариус удостоверяет договор купли-продажи, в котором описан порядок расчета через депозитный счет, а также случаи возврата денежных средств покупателю и условия выплаты денежных средств продавцу. Нотариус отправляет документы на государственную регистрацию в Росреестр по каналам электронной связи и после государственной регистрации права собственности на имя покупателя, в среднем эта процедура занимает один день, нотариус перечисляет денежные средства на счет продавца. Таким образом, депозитный счет нотариуса сводит к минимуму риски для участников сделки, экономит время и является самым надежным и безопасным способом расчетов.

Стоит учитывать, что расчет через депозитный счет нотариуса возможен не только при нотариальном удостоверении сделок. При желании сторон нотариус принимает на депонирование денежные средства и при заключении сделок в простой письменной форме, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Как отметила Марина Камакина, депозит нотариуса является не только удобным инструментом при расчете по сделкам, но также он может помочь должникам в ситуациях, когда они не могут передать деньги кредитору при исполнении каких-либо обязательств. Иногда кредитор отказывается принимать долг, не выходит на связь или закрыл известный должнику счет. В таких случаях депозит – это единственная возможность для должника избежать штрафов за просрочку и других негативных последствий неисполнения обязательства. Кредитор, чтобы получить деньги с депозита, должен обратиться к нотариусу, извещение от которого он получил, с заявлением о выдаче денег. Нотариус хранит деньги на депозитном счете до тех пор, пока кредитор за ними не обратится, но в пределах 10 лет. Если за это время деньги не заберет ни кредитор, ни должник, нотариус передаст их в государственную казну.

Более сокращенный срок для хранения средств на депозитном счете предусмотрен законом для расчетов с кредиторами в рамках процедуры банкротства. По общему правилу арбитражный управляющий должен произвести расчеты с кредиторами. Но если с этим возникает какая-то трудность, то он обязан передать их на депозит нотариуса по месту нахождения должника. И если кредитор не заберет эти деньги в течение трех лет, нотариус перечислит их в федеральный бюджет.

Используя такой простой, понятный и жестко регламентированный способ исполнения обязательств как депозит и депонирование можно легко обезопасить себя, сократить расходы времени и денежных средств.