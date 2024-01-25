В заявках от ресурсоснабжающих организаций энергетическая комиссия усмотрела необоснованные расходы, поэтому их пришлось исключить.
На сегодняшнем заседании правления Региональной энергетической комиссии Омской области установили плату за подключение двух зданий к системе теплоснабжения.
Административное здание на проспекте Маркса, 41, подключали к системе «Омск РТС».
– Общая подключаемая тепловая нагрузка составила 0,56140 Гкал/ч. Плата установлена в размере 10,6 млн рублей. Отметим, что организация заявляла сумму за работу на 86 % больше, но не смогла полностью обосновать свои расходы, – сообщает пресс-служба РЭК.
А к системе «Тепловой компании» подключали жилой дом на улице 1-й Северной.
– Подключаемая тепловая нагрузка объекта обозначена в размере 1,077 Гкал/ч, запрашиваемая плата составляла 9,4 млн рублей, но РЭК исключила экономически необоснованные расходы и снизила сумму на 20 %, – добавили в комиссии.
Плату уменьшили почти на 2 млн руб. и теперь многоквартирный дом подключат к теплу за 7,5 млн руб.