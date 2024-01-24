Впервые за много лет Омск будет представлен на Первом канале своей командой КВН.

Впервые за много лет Омск будет представлен на Первом канале своей командой КВН.

В Сочи закончился фестиваль команд КВН «КиВиН-2023». По его итогам были сформированы составы самых статусных лиг Международного союза КВН.

В Высшую лигу, игры которой традиционно показывают на Первом канале, попала омская команда «ВВ». Это событие можно назвать чуть ли не историческим для омских любителей КВН. Ведь омских команд в сильнейшей лиге не было очень давно.

Много лет назад в «вышке» играл «Полиграф Полиграфыч», а потом и «Молодежная сборная». Но более 10 лет на Первом канале омских команд не было. И вот теперь там будет «ВВ».

Команда «ВВ» несколько лет назад считалась самой юной в Омской официальной лиге КВН. Ребята выступали в проекте «Детский КВН». Но с тех пор кавээнщики повзрослели. Они успели поучаствовать в Премьер-лиге, а в прошлом году сумели выиграть Омскую официальную лигу и засветились в новом проекте «Лига городов» на ТНТ. И вот теперь команда «ВВ» дошла до Высшей лиги, где померяется силами с сильнейшими представителями клуба веселых и находчивых.

Также стоит отметить, что в Премьер-лиге будут играть еще две омские команды – «6:30» и «Омская сборная».