Омск-Информ
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·Авто

Движение остановят на шесть часов, чтобы убрать снег и наледь с проезжей части.
Сегодня с 23:00 до 5:00 в Омске перекроют Ленинградский мост. Ночью проезжую часть, которую сейчас ремонтируют, будут очищать от снега и наледи.
Как сообщалось ранее, движение по мосту планируется ограничивать две ночи в неделю – со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Перекрывать его будут до конца капитального ремонта, то есть до 31 мая.
Напомним, капитальный ремонт моста завершился на 75 %. На объекте в две смены трудятся до 150 человек. Рабочие прерывались только на Новый год.
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·Авто

Движение остановят на шесть часов, чтобы убрать снег и наледь с проезжей части.
Сегодня с 23:00 до 5:00 в Омске перекроют Ленинградский мост. Ночью проезжую часть, которую сейчас ремонтируют, будут очищать от снега и наледи.
Как сообщалось ранее, движение по мосту планируется ограничивать две ночи в неделю – со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Перекрывать его будут до конца капитального ремонта, то есть до 31 мая.
Напомним, капитальный ремонт моста завершился на 75 %. На объекте в две смены трудятся до 150 человек. Рабочие прерывались только на Новый год.
2071