Омск-Информ
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·Происшествия

В суде начали выступать свидетели обвинения. Вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина не признает. 

Омский районный суд провел первое заседание по уголовному делу в отношении учителя физкультуры школы в поселке Магистральном. Педагог обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.  

10 января прошлого года в приемной директора школы между учителем и отцом одной из школьниц разгорелся конфликт, переросший в потасовку. Педагог вышел из нее победителем, однако его соперник серьезно пострадал. 

На первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение, начался допрос свидетелей стороны обвинения. Вину в совершении преступления мужчина не признает, – сообщили в прокуратуре Омской области. 

Учителю грозит наказание до 8 лет лишения свободы. 

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·Происшествия

В суде начали выступать свидетели обвинения. Вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина не признает. 

Омский районный суд провел первое заседание по уголовному делу в отношении учителя физкультуры школы в поселке Магистральном. Педагог обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.  

10 января прошлого года в приемной директора школы между учителем и отцом одной из школьниц разгорелся конфликт, переросший в потасовку. Педагог вышел из нее победителем, однако его соперник серьезно пострадал. 

На первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение, начался допрос свидетелей стороны обвинения. Вину в совершении преступления мужчина не признает, – сообщили в прокуратуре Омской области. 

Учителю грозит наказание до 8 лет лишения свободы. 

2087