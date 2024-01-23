В Госдуме приняли такое решение, сославшись на данные опроса. Предусмотрены крупные денежные штрафы и уголовная ответственность.

В Госдуме приняли такое решение, сославшись на данные опроса. Предусмотрены крупные денежные штрафы и уголовная ответственность.

Государственная дума РФ внесла поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые усилят ответственность за утечку персональных данных. Об этом сообщается на сайте ГД.

Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, на эту тему он проводил опрос в своем телеграм-канале, и большинство опрошенных высказалось за ужесточение мер.

– Принятые сегодня законопроекты вводят оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку личной информации граждан. Они будут составлять до 3 % выручки. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность, – заявил Володин.

Если нарушение допущено впервые, должностные лица могут быть оштрафованы на 2 млн руб., а юридические – на 15. При вынесении решения будет иметь значение масштаб утечки. За сбор, хранение, использование и передачу персональных данных, а также за создание распространяющих их информационных площадок предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок заключения – 10 лет.