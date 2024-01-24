Скоростной мобильный интернет и голосовая связь по технологии VoLTE появились за последнее время в 38 небольших поселках региона.

Скоростной мобильный интернет и голосовая связь по технологии VoLTE появились за последнее время в 38 небольших поселках региона.

Билайн расширяет покрытие 4G на территории Омской области. Модернизация сети открыла доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи по технологии VoLTE (Voice over LTE)* жителям деревень и аулов Горьковского района: Осиповка, Дубровка, Крутиха, Агофоновка, Чучкино, Сягаевка, Исаевка, Бельсенды-Казах. Новое качество связи в Калачинском районе получили жители деревни Кибер-Спасское, в Полтавском районе – поселков Добрянка, Каменка, Гостиловка. Всего связь стандарта 4G появилась в 38 небольших населенных пунктах 18 районов Омской области.

Современный стандарт связи позволяет сельским жителям звонить в удобное время по видеосвязи, отправить текстовые сообщения, фото или видео в мессенджер. Также 4G предоставляет возможность смотреть видео и слушать музыку онлайн, комфортно искать информацию в интернете, просматривать социальные сети, работать с госуслугами, мобильными банками и многими другими сервисами.

– Еще перед праздничными каникулами мы запустили связь в 38 новых населенных пунктах области. Мы сделали все возможное, чтобы в новом году сделать наших клиентов ближе в своим родным и друзьям, дать возможность общаться, быть в курсе событий. Возможность позвонить в любой удобный момент своим близким, узнать последние новости – бесценна, – отметил директор омского отделения билайн Николай Алехин.

Новые базовые станции в населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, поселкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи, и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

* Голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

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