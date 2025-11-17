Билайн увеличил пропускную способность сети 4G в Омске

Примененное техническое решение называется «рефарминг», в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G LTE.

Пресс-служба Билайн

Оператор Билайн с помощью оптимизации параметров сети увеличил емкость 4G в Омске. Такие работы проводят, чтобы подготовить сеть к росту трафика, связанному с «утяжелением» контента и увеличением количества устройств с доступом к мобильному интернету. Так, за первые 6 месяцев 2025 года трафик в сети 4G вырос на 11 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«»Для наглядности рефарминг можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе на сети Билайна. Передвигаться по такому «шоссе», отправляя запросы в интернет, скачивая и загружая файлы, стало удобнее.

Данные улучшения были реализованы на всей инфраструктуре Билайна в Омске. Цель проведенных работ – расширить пропускную способность мобильного интернета. Это позволит клиентам даже при возрастающей нагрузке на сеть продолжать искать необходимую информацию, пользоваться мессенджерами, сервисами доставки, смотреть видео, слушать музыку, отправлять и получать «тяжелые» файлы. Рефарминг положительно повлиял на средние пользовательские скорости – они выросли в среднем на 17 %.

– Мы непрерывно анализируем показатели работы сети и заранее планируем проекты по развитию, позволяющие увеличить эффективность работы мобильного интернета. Проведенный рефарминг – важная часть годовой программы развития сети. Это одна из популярных и зарекомендовавших себя практик, которая обеспечивает запас прочности сети на будущее. В тех локациях, где действуют временные ограничения мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами, мы для своих клиентов сделали доступным ряд сервисов. Так называемые белые списки включают в себя ряд ключевых сервисов, необходимых в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством, – комментирует директор омского отделения Николай Алехин.

С подробным списком сервисов, доступных в локациях, где действуют ограничения, можно ознакомиться на сайте оператора.