Чтобы удалить морщины, достаточно пройти один сеанс: мышечный апоневроз ставится в правильное положение, делая кожу упругой как в юности.

Чтобы удалить морщины, достаточно пройти один сеанс: мышечный апоневроз ставится в правильное положение, делая кожу упругой как в юности.

Продлить свою молодость мечтает каждая женщина. В споре со временем они готовы на многое, чтобы сохранить свежесть кожи и разгладить глубокие морщины. Однако, после 35-ти лет в организме истощаются запасы коллагена – главного структурного компонента кожи. Кроме этого, в образовании складок «виноваты»: активная мимика, солнечные лучи, разрушающие гиалуроновую кислоту и коллаген. Упрямая гравитация стягивает ткани лица и, конечно, стрессы, недосыпы, вредная еда тоже делают своё дело. И мы замечаем сначала мелкие, а потом и глубокие морщины: мимические, статические, гравитационные. Заломы появляются вокруг глаз, на лбу и шее, вокруг губ – кисетные морщины, от рта к подбородку тянутся морщины марионетки, а также частая спутница зрелых людей – морщина между бровями. К счастью, современная косметология предлагает широкий арсенал методик и процедур, позволяющих отодвинуть старение, эффективно убрать морщины или уменьшить степень их выраженности.

Рассказываем об инновационном методе омоложения, который позволяет удалить морщины и восстановить чёткий овал лица – Альтера-терапии (Ultherapy®). Это аппаратная методика smas-лифтинга с технологией визуализации представляет собой воздействие микросфокусированным ультразвуком на систему SMAS. Мышечно-фиброзный слой, или SMAS, образован поверхностными лицевыми мышцами, лежит под кожей и поверхностно-жировой клетчаткой. Проще говоря, СМАС-слой – это каркас лица, покрытый коллагеном и эластином.

Как происходит коррекция морщин лица на «Альтере»?

Ультразвук проникает под кожу, при этом не нарушая её целостности, сокращает растянувшиеся с возрастом коллагеновые волокна и активизирует выработку нового коллагена в тканях. Так Альтера-терапия ставит ставит мышечный апоневроз в правильное положение, делая кожу плотной и упругой как в юности. Чтобы удалить морщины, достаточно пройти один сеанс смас-лифтинга «Альтера».

4 шага, чтобы попрощаться с глубокими морщинами!

Врач делает разметку на область воздействия; Наносит специальный гель на кожу; Определяет глубину воздействия ультразвуком при помощи системы визуализации «Альтера»; Выполняет процедуру по линиям, чтобы разгладить мелкие и глубокие морщины.

Современная косметология знает, как эффективно убрать морщины: процедура омоложения лазером, заполнение морщин филлером, ботулинотерапия, массажи, пилинги, термолифтинг, смас-лифтинг и другие методы.

Чем хорош ультразвуковой лифтинг «Альтера»

Система визуализации в режиме реального времени. Это позволяет врачу видеть на экране, где, на какой глубине у пациента проходит тот самый смас-слой, обходить крупные сосуды и удалить морщины, не повредив при этом надкостные структуры. В иных случаях на аппаратах, которые не имеют данной системы, специалист руководствуется исключительно своими знаниями анатомии лица. Однако все мы разные и глубина залегания смас-слоя у всех различна.

Безопасность метода подтверждена исследованиями и давно применяется в клиниках по всему миру.

Быстро и надолго избавляет от признаков старения: мгновенный эффект усиливается со временем, сохраняется от полутора лет.

Коррекция морщин лица на аппарате «Альтера» не требует наркоза и реабилитации, не оставляет шрамов.

Тройной эффект, ведь «Альтера» воздействует на все уровни кожи: поверхностный, подкожно-жировую клетчатку и смас-слой.

Сочетается с другими anti-age методиками для максимального эффекта: косметологические уходы, заполнение морщин филлерами, биоревитализация и другие.

После процедуры лицо остаётся естественным, сохраняется живая мимика.

Противопоказания к процедуре лифтинга «Альтера»: воспаления, беременность и лактация, наличие филлеров в зоне воздействия, нарушения свёртываемости крови, хронические заболевания в острой фазе, склонность к образованию рубцов на коже, приём антикоагулянтов.

Почему пациенты выбирают клуб красоты и здоровья Dolce Vita. Работаем на оригинальном сертифицированном оборудовании. Оригинальность нашего аппарата «Альтера» подтверждена специальным знаком и сертификатом подлинности, выданным компанией-производителем. Врачи Dolce Vita первые в Омске освоили технологию безоперационного смас-лифтинга. В штате только квалифицированные сотрудники с профильным образованием. Делаем ставку на качество и безопасность услуг.

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