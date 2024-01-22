Мужчина подошел сзади и начал угрожать омичке ножом. Потом он выхватил ее телефон и убежал. При этом он не заметил, что женщина была беременна.

Мужчина подошел сзади и начал угрожать омичке ножом. Потом он выхватил ее телефон и убежал. При этом он не заметил, что женщина была беременна.

В отдел полиции № 3 обратилась 32-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой разбойного нападения. Инцидент произошел на улице Грибоедова. Разбойник подбежал к женщине сзади и начал угрожать ножом, а потом выхватил у омички телефон и убежал. При этом бандит не заметил, что женщина была беременна.

После происшествия грабителя сразу же начали искать. Вскоре от охраны торгового центра на улице 70 лет Октября поступила информация о подозрительном мужчине в приметной куртке, схожей с той, которую описала омичка.

– При содействии охраны гипермаркета полицейские задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят нож, которым он угрожал будущей матери, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Грабителем оказался 35-летний омич. Он нигде не работал и уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас омича заключили под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.