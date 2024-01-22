За мужество, отвагу и самоотверженность рядовой Указом Президента России представлен также к награждению медалью «Золотая Звезда».

За мужество, отвагу и самоотверженность рядовой Указом Президента России представлен также к награждению медалью «Золотая Звезда».

Сергей Мельников, разведчик-наводчик разведывательного взвода 1-го парашютно-десантного батальона гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с 25 октября 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Так, 17 мая 2023 года он в составе 1-го парашютно-десантного батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка выполнял задачу по удержанию рубежа обороны батальона в районе населенного пункта Васюковка. В 06 часов 20 минут противник, используя отвлекающий маневр, на двух боевых машинах пехоты и до 20 боевиков предпринял первую попытку прорыва оборонительных рубежей батальона со стороны н.п. ВАСЮКОВКА. Мужественно сражаясь с наступающим противником, рядовой Мельников лично уничтожил до 10 националистов, умело ведя огонь из стрелкового оружия и применяя ручные осколочные гранаты. В результате интенсивных и массированных артиллерийских обстрелов обороняемого рубежа и 10 предпринятых противником попыток прорвать оборону, разведывательное отделение понесло потери, но, несмотря на это, продолжало выполнять поставленные задачи по удержанию указанного рубежа. Сергей Мельников, проявляя самоотверженность и отвагу, под артиллерийским обстрелом со стороны превосходящего противника в течение суток в составе разведывательного отделения сдерживал натиск нацистов, нанеся им значительный урон в живой силе.

При очередном прорыве противника в результате прорыва минометного обстрела по позициям подразделения десантников рядовой Мельников получил множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью. Своими смелыми и решительными действиями, проявляя мужество и героизм, Сергей Мельников выполнил все поставленные задачи, что позволило удержать Васюковку и дать плацдарм для дальнейшего развития успеха операции.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Сергей Мельников Указом Президента России Владимира Путина представлен к присвоению звания Герой Российской Федерации и награждению медалью «Золотая Звезда» (посмертно).