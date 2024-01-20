Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявил мэр города Сергей Шелест. По его словам, за тяжелый труд рабочих нужно платить адекватно.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что для уборки дорог и тротуаров городу нужна современная универсальная техника. Поэтому на городских улицах уже работают небольшие комбинированные машины.

– Три таких уже работают на улицах, две пришли сегодня. Компактные, но довольно мощные и производительные. Трудиться могут круглогодично. Вместе с губернатором Виталием Хоценко договорились разработать пятилетнюю программу обновления парка УДХБ. Также стоит задача существенно увеличить заработную плату рабочим. Труд у них тяжелый, и платить за него нужно адекватно, – добавил Шелест.

Отметим, что ранее Хоценко поручил всем главам районов оперативно реагировать на обращения жителей по поводу уборки дорог.

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·Общество

Об этом заявил мэр города Сергей Шелест. По его словам, за тяжелый труд рабочих нужно платить адекватно.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что для уборки дорог и тротуаров городу нужна современная универсальная техника. Поэтому на городских улицах уже работают небольшие комбинированные машины.

– Три таких уже работают на улицах, две пришли сегодня. Компактные, но довольно мощные и производительные. Трудиться могут круглогодично. Вместе с губернатором Виталием Хоценко договорились разработать пятилетнюю программу обновления парка УДХБ. Также стоит задача существенно увеличить заработную плату рабочим. Труд у них тяжелый, и платить за него нужно адекватно, – добавил Шелест.

Отметим, что ранее Хоценко поручил всем главам районов оперативно реагировать на обращения жителей по поводу уборки дорог.

3671