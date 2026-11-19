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Лицензию на программы СПО получил Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Приемная кампания 2027 года станет первой для этого уровня обучения. Так учебное заведение начинает новый этап своей истории, возрождая давние традиции подготовки финансистов.

СПО – это не просто расширение возможностей для школьных выпускников. Это возвращение к истокам: прежде в Омске действовал финансово-экономический колледж, крайне популярный у абитуриентов. Его отличали серьезная академическая база и высокие стандарты преподавания. Из стен колледжа выходили специалисты, которых ждали в бюджетных учреждениях, банках, налоговых органах и на региональных предприятиях.

Глубокие практические знания и быстрая адаптация к работе – так всегда характеризовали выпускников колледжа. Для финансового профобразования Омской области закрытие этого направления стало ощутимой утратой: много лет колледж служил источником кадров для отрасли. Теперь Финуниверситет поднимает былые традиции на современный уровень, сочетая проверенную фундаментальность с запросами цифровой экономики.

Фото: Омский филиал Финуниверситета

В 2027 году абитуриентам предложат следующие направления.

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – программа готовит специалистов по современным методам учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности и работы с налоговой отчетностью. Студенты освоят профильные и автоматизированные программы, изучат тонкости составления бухгалтерской и статистической отчетности, приобретут навыки аудита и внутреннего контроля.

«Финансы» – для тех, кто хочет разобраться в бюджетной системе, банковском деле, инвестициях и финансовом планировании. Программа охватывает денежное обращение, кредитование, страхование и финансовый менеджмент. Акцент сделан на практической работе с финансовыми инструментами и анализе рынка.

Поступать можно после 9 или после 11 классов. Студентам СПО будет доступна современная материально-техническая база филиала. Также они смогут участвовать в научных и практических мероприятиях, а затем продолжить образование по программам вуза в стенах Финуниверситета. Благодаря этому уровни обучения связаны между собой, а карьерную траекторию можно выстраивать с первых дней учебы.

Колледж будет работать по адресу: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 178. Выпускники СПО, как и бакалавры, получат московский диплом государственного образца. Это серьезное преимущество, которое работодатели ценят по всей стране: документ подтверждает высокий уровень знаний.

Ключевое достоинство обучения – близость к реальной экономике. Планируется, что практику студенты СПО смогут проходить в банках, бюджетных организациях, налоговых инспекциях, бухгалтерских службах предприятий и финансовых отделах омских организаций. Так теория закрепляется, а ценный опыт появляется еще до выпуска. Будущих выпускников уже ждут на рынке труда: они смогут претендовать на позиции бухгалтеров, финансовых консультантов, специалистов налоговой службы и сотрудников банков.

Фото: Омский филиал Финуниверситета

Узнать больше о новых программах СПО и действующих программах высшего образования можно на Дне открытых дверей. Он пройдет 22 ноября 2026 года в 12:00 по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6.

Гости смогут лично поговорить с преподавателями, задать вопросы приемной комиссии, узнать о правилах поступления, вступительных испытаниях и перспективах трудоустройства. Абитуриентам и родителям расскажут о направлениях подготовки, условиях обучения и студенческой жизни, а также покажут аудитории и учебные лаборатории филиала.

Приходите – сделайте первый шаг к успешной карьере в финансовой сфере! Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации ждет вас!