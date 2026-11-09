Дневной релакс: В «Ачаирских термах» появился тариф на дневной отдых

Фото: Ачаирские термы

Сибирская природа, горячая вода из собственной скважины и атмосфера «места силы» создают отдых, который невозможно получить на обычной базе. Подарите себе несколько часов в «Ачаирских термах»: это возможность замедлиться, отвлечься от повседневных дел и восстановить силы, не дожидаясь выходных.

Осень – время, когда особенно хочется согреться и вернуть себе силы. И для этого не нужно уезжать далеко: «Ачаирские термы» – настоящий курорт всего в 30 минутах езды от Омска. Городская суета остается позади, а вместо нее приходят тишина, пар, теплая минеральная вода и ощущение, что все идет как надо. Зарядитесь энергией среди осенней природы – без траты времени на долгую дорогу: всего полчаса – и вы уже в месте, где можно выдохнуть и просто побыть в моменте.

В программе предусмотрено все для полноценной перезагрузки:

3 часа в термальном комплексе . Гостей ждет открытый бассейн с натуральной минеральной водой, которая поступает из собственной скважины и сохраняет комфортную температуру около +32 °C даже в холодное время года. Для отдыха доступны парная «Расул» с косметическими глинами, травяная парная с ароматными настоями и «Банный дом», где проводят коллективные парения –отличный способ не только согреться, но и почувствовать единение с традициями банного отдыха.

. Гостей ждет открытый бассейн с натуральной минеральной водой, которая поступает из собственной скважины и сохраняет комфортную температуру около +32 °C даже в холодное время года. Для отдыха доступны парная «Расул» с косметическими глинами, травяная парная с ароматными настоями и «Банный дом», где проводят коллективные парения –отличный способ не только согреться, но и почувствовать единение с традициями банного отдыха. Обед по системе «шведский стол» . С 13:30 до 16:00 можно подкрепиться сытными блюдами и продолжить отдых – без спешки и суеты, как и полагается в день перезагрузки.

. С 13:30 до 16:00 можно подкрепиться сытными блюдами и продолжить отдых – без спешки и суеты, как и полагается в день перезагрузки. Трансфер по расписанию. Организаторы обеспечат комфортную поездку до комплекса и обратно, так что вам не придется думать о логистике: просто собирайтесь и наслаждайтесь дорогой.

Стоимость дневного предложения – 3000 рублей с человека.

Если захочется продлить отдых, можно дополнительно арендовать уютный дом с мангальной зоной на 8 часов. Стоимость – 5000 рублей. Оформить аренду можно на ресепшене по факту посещения – при наличии свободных домов.

Фото: Ачаирские термы

Помимо минерального бассейна и банного комплекса, на территории есть экодома для отдыха с семьей или друзьями. Такой формат позволяет совместить водные и банные процедуры с загородным отдыхом: подышать свежим воздухом, прогуляться по окрестностям и провести время в спокойной природной обстановке.

Специальный тариф действует с 15 октября по 19 декабря.

Подарите себе день отдыха посреди рабочей недели!

Приобрести билет можно на сайте ачаиртермы.рф или по телефону 69-96-09.