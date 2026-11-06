ПСБ упростил оплату платежных документов без QR-кода

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ПСБ внедрил технологию автоматического распознавания платежных документов без QR-кода в мобильном приложении банка и интернет-банке. Теперь клиенты банка могут оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы по квитанциям без QR-кода и без ручного ввода платежных реквизитов. Решение разработано российской ИИ-компанией Smart Engines.

Для оплаты клиенту достаточно открыть раздел «Платежи» в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ, выбрать опцию «QR и фото» и отсканировать документ или выбрать его фото из памяти телефона. Алгоритмы искусственного интеллекта Smart Engines самостоятельно распознают ИНН, БИК, номер счета и другие необходимые реквизиты как с бумажных, так и электронных документов. Клиенту останется только проверить данные и подтвердить оплату.