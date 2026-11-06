Выбор пациентов: как сеть стоматологических клиник «Улыбка» 3 года подряд входит в ТОП-10 клиник Омска

Фото: Улыбка

Для сети это уже третий год подряд, когда каждая из трех клиник получает признание премии. Это особенно значимый результат: речь идет не об успехе одного филиала, а о стабильном признании всей сети. Из года в год все три клиники подтверждают высокий уровень работы, а значит, качество медицинской помощи здесь – не случайность и не разовое достижение, а результат системной работы большой команды.

Премия «ПроДокторов» основана на реальных отзывах пациентов, которые обращались за медицинской помощью. Именно их мнение становится главным критерием оценки: люди выбирают специалистов и клиники, которым доверяют свое здоровье. «Улыбка» стабильно входит в число лучших, и это говорит о том, что подходы к лечению, стандарты работы и отношение к каждому пациенту получают признание.

В этом году индивидуальные награды вновь получили и специалисты сети «Улыбка». В общей сложности призовые места в своих номинациях заняли восемь врачей, получивших девять наград.

Результаты врачей сети «Улыбка» в премии «ПроДокторов – 2026»:

1 место:

Баширова Э. Н. — стоматолог-эндодонтист

Гаврюшенко В. А. — стоматолог-ортопед

2 место:

Шторих М. А. — детский стоматолог-гигиенист

Семенюк Е. Ю. — детский стоматолог

Колмогорова Н. А. — детский ортодонт

Воджиева С. Р. — стоматолог

3 место:

Семенюк Е. Ю. — детский стоматолог-хирург

Расулова Т. И. — детский стоматолог-гигиенист

Баянов Е. С. — анестезиолог-реаниматолог

Результаты премии 2026 года примечательны не только количеством отмеченных специалистов, но и тем, что награды получили представители разных стоматологических направлений, включая детскую стоматологию, ортодонтию, ортопедию, эндодонтию и анестезиологию. Это позволяет пациентам получить комплексное лечение в одной сети, где работают специалисты разных профилей.

Для Омска такие результаты – повод для гордости, для сети «Улыбка» – значимая репутационная награда, а для пациентов – дополнительный ориентир при выборе клиники.

Центр имплантации и протезирования «Улыбка»: 4-я Северная, 6;

Сеть клиник «Улыбка»:

Конева, 22/2;

Масленникова, 41;

Красный Путь, 101.

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