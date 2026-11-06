Выбор пациентов: как сеть стоматологических клиник «Улыбка» 3 года подряд входит в ТОП-10 клиник Омска

Для сети это уже третий год подряд, когда каждая из трех клиник получает признание премии. Это особенно значимый результат: речь идет не об успехе одного филиала, а о стабильном признании всей сети. Из года в год все три клиники подтверждают высокий уровень работы, а значит, качество медицинской помощи здесь – не случайность и не разовое достижение, а результат системной работы большой команды.
Премия «ПроДокторов» основана на реальных отзывах пациентов, которые обращались за медицинской помощью. Именно их мнение становится главным критерием оценки: люди выбирают специалистов и клиники, которым доверяют свое здоровье. «Улыбка» стабильно входит в число лучших, и это говорит о том, что подходы к лечению, стандарты работы и отношение к каждому пациенту получают признание.
В этом году индивидуальные награды вновь получили и специалисты сети «Улыбка». В общей сложности призовые места в своих номинациях заняли восемь врачей, получивших девять наград.
Результаты врачей сети «Улыбка» в премии «ПроДокторов – 2026»:
1 место:
- Баширова Э. Н. — стоматолог-эндодонтист
- Гаврюшенко В. А. — стоматолог-ортопед
2 место:
- Шторих М. А. — детский стоматолог-гигиенист
- Семенюк Е. Ю. — детский стоматолог
- Колмогорова Н. А. — детский ортодонт
- Воджиева С. Р. — стоматолог
3 место:
- Семенюк Е. Ю. — детский стоматолог-хирург
- Расулова Т. И. — детский стоматолог-гигиенист
- Баянов Е. С. — анестезиолог-реаниматолог
Результаты премии 2026 года примечательны не только количеством отмеченных специалистов, но и тем, что награды получили представители разных стоматологических направлений, включая детскую стоматологию, ортодонтию, ортопедию, эндодонтию и анестезиологию. Это позволяет пациентам получить комплексное лечение в одной сети, где работают специалисты разных профилей.
Для Омска такие результаты – повод для гордости, для сети «Улыбка» – значимая репутационная награда, а для пациентов – дополнительный ориентир при выборе клиники.
Центр имплантации и протезирования «Улыбка»: 4-я Северная, 6;
Сеть клиник «Улыбка»:
- Конева, 22/2;
- Масленникова, 41;
- Красный Путь, 101.
Контакты:
- Телефон: 39-36-26
- Сайт: www.klinika-ulybka.ru.
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