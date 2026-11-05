«Сибирский фронтир»: в Омске пройдет бизнес-форум за гранью привычного

Каким станет город, в котором мы живем и работаем? Что делает его привлекательным для людей и бизнеса? И какие изменения зависят от нас самих? Ответы на эти вопросы будем искать 20 ноября на закрытом бизнес-форуме «Сибирский фронтир». Мероприятие пройдет в новой локации загородного клуба «Шышки» – месте, где сама природа становится соавтором делового диалога.

Организаторы бизнес-форума предлагают отказаться от привычного формата душных переговорных. Новый конференц-зал с панорамным остеклением на 220 мест, построенный в сосновом бору на берегу реки Оми, создает уникальную творческую атмосферу. Это первый опыт создания в Омске загородного делового пространства, где можно совместить стратегическую сессию с отдыхом и тишиной.

– Я смотрю на людей и вижу, как они вкладываются в то, что особенно важно сегодня: в образование, культуру, поддержку инициатив. Дело для них – не только способ зарабатывать, это возможность влиять на качество жизни и будущее региона. Отчасти поэтому мне захотелось быть причастным не только к отдыху горожан, но и к чему-то более основательному. К тому, что растит человеческие ценности. Именно поэтому мы создали это пространство. Сибирь – это не окраина. Это фронтир. Место, где начинается новое, – уверен директор загородного клуба «Шышки» Никита Ирха.

На панельной дискуссии форума объединим пять ключевых направлений, каждое из которых представлено экспертом, чья деятельность напрямую связана с регионом. Это позволит посмотреть на Омск через призму разных сфер бизнеса, искусства, людей.

Бизнес и идеи (Александр Валиков и Анна Статва)

Советник генерального директора НПО «МИР» Александр Валиков и кандидат географических наук, член Совета РГО Анна Статва обсудят, как бизнес создает среду для жизни, а идеи и смыслы формируют точку притяжения.

– Фронтир – это пространство встречи известного с неизведанным, место контакта разных людей и идей. Главную задачу я вижу не в удержании людей, а в создании условий, ради которых они сами выберут Омск местом для жизни. Это значит давать им возможность реализовать себя и строить здесь свое будущее, – делится Александр Валиков.

Анна Статва убеждена, что именно в Омске формируется будущее России.

– Уникальные ресурсы, люди с особым сибирским характером и масштабные проекты делают регион стратегически важным. Я хочу внести свой вклад в формирование стратегии развития Сибири и приглашаю всех внести свой вклад, – говорит об участии в форуме Анна Статва.

Среда и инфраструктура (Елена Харламова)

Основатель бренда «Просто шапка», пространства «Бумага» и кластера «Электроточка» Елена Харламова расскажет, как создавать места, в которых хочется остаться, и как городская среда влияет на бизнес-климат.

Культура (Григорий Вевер)

Главный дирижер Омского губернаторского камерного оркестра Григорий Вевер раскроет тему культурного кода города и того, как искусство может стать драйвером развития территории.

Бизнес (Владимир Шаповалов)

Предприниматель, управляющий и собственник одной из крупнейших сетей стоматологий в регионе «Спартамед».

Здоровье (Иван Мазур)

Врач-кардиолог, аритмолог, основатель реестра «Врачи Омска» Иван Мазур обсудит здоровье как фундаментальный ресурс для развития города и бизнеса, а также физиологическую пользу таких нестандартных площадок, как загородный конференц-зал.

Помимо экспертных дискуссий, участников ждет работа в группах. Итогом совместной работы станет «Карта открытий города» – идеи, инициативы здесь и сейчас, готовые реализоваться и менять к лучшему нас и наш город. Программу дополнят историческая экспедиция, знакомство с возможностями конференц-зала и розыгрыш призов. Обед и фуршет от шефа станут продолжением делового общения.

Присоединитесь к инициативам, которые меняют к лучшему нас и наш город.

Форум состоится 20 ноября 2026 года. Мероприятие пройдет в закрытом формате, количество участников ограничено. Для участия необходима предварительная регистрация и приобретение билета.

Подробная программа, информация о спикерах и билеты – на сайте: шышки.рф/subfrontir.

Телефон для связи: +7 (923) 670-93-97.

Приходите, чтобы увидеть будущее Омска своими глазами и стать его частью.