Лучше бы с «Газмясом» сыграли: Пономарев раскритиковал симуляции «Нефтехимика»

Форвард «Авангарда» отметил, что команда должна забыть игру и настраиваться на следующий матч.

hawk.ru

Форвард «Авангарда» Василий Пономарев прокомментировал поражение в матче против «Нефтехимика». По его словам, игра получилась именно такой, какой и должна быть в плей-офф.

– Приятно играть несколько овертаймов. Точно так, как и в сезоне, на нас серьезно настроен соперник, никто не ожидал, что будет легкая серия, – цитирует Пономарева «Чемпионат».

Нападающий добавил, что самое главное – настроиться на следующий матч, забыв о предыдущем. Он также высказался о симуляциях игроков нижнекамской команды.

– Готов ли был «Авангард» к провокациям? Мне кажется, мы показали, что мы сильнее, чем они. Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским «Газмясом». Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику. Все-таки хоккей – мужской вид спорта, – подытожил Пономарев.

Напомним, что вчера на послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Ги Буше резко раскритиковал судейство, отметив, что грубые эпизоды остались без внимания арбитров.