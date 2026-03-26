«Авангард» обидно проиграл во втором матче против «Нефтехимика».

Матч завершился со счетом 4:3.

Фото: hawk.ru

В сегодняшнем домашнем матче «Авангард» обидно уступил «Нефтехимику» в овертайме со счетом 4:3.

В первом периоде единственную шайбу забросил нападающий «ястребов» Константин Окулов с передачи защитника Семена Чистякова и вратаря омичей Никиты Серебрякова.

В середине второго отрезка, благодаря частым удалениям омичей, отличился игрок «Нефтехимика». А в третьем периоде экс-игрок «Авангарда» Иван Николишин вывел гостей вперед.

Однако всего через две минуты Наиль Якупов сравнял счет, благодаря набросу Джозефа Чеккони, а позже оформил дубль и вернул преимущество «Авангарду». Под конец матча «волки» сняли вратаря и смогли забросить шайбу из-за рикошета от конька капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова.

Точку в матче удалось поставить только во втором овертайме. Решающую шайбу забросил после отскока нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров.