Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

В Омске намекнули на возвращение трансляций матчей «Авангарда» в городском саду

Болельщики поддержали идею показа.
Городской сад

Омские болельщики смогут вновь смотреть матчи «Авангарда» под открытым небом в Городском саду. Такую инициативу предложили в телеграм-канале «Любинский проспект».

– Хотите ли вы, чтобы мы снова запустили трансляции матчей на большом экране в Городском саду! Помните эту невероятную атмосферу?, – говорится в публикации.

Стоит отметить, что большинство пользователей поддержали идею. 

Напомним, что следующий матч «Авангарда» против «Нефтехимика» пройдет в субботу, 28 марта.

