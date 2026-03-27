Ги Буше жестко раскритиковал судейство во втором матче «Авангарда» с «Нефтехимиком»

Тренер омичей возмутился, что атаки со спины и грубая игра соперника остались без наказания.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше выразил недовольство судейством во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против нижнекамского «Нефтехимика» . По мнению наставника, результат встречи был во многом определен спорными решениями арбитров.

- Матч был точно такой же, как предыдущий, - отметил Буше - Счет 3:2 не должен был довести игру до овертайма. Когда со спины идет атака, и игрок головой влетает в борт - это самое опасное, что только может быть, и для всего мира это удаление. У нас же - это в результате пропущенная шайба, - высказался Буше.

Главный тренер также отметил, что его никак не интересуют провокации и симуляции со стороны игроков «Нефтехимика».

- Меня не интересует, падают ли игроки. Здесь был момент и посерьезнее. Игрок влетает в борт, и он легко мог сломать себе шею, а удаления не последовало. Это действительно абсурд, - подчеркнул Буше.

В завершении наставник заявил, что теперь, стало понятно, что такие грязные действия на льду могут оставаться без наказания, и в будущих матчах можно атаковать соперника со спины.

Напомним, что следующий матч серии между «Авангардом» и «Нефтехимиком» состоится в субботу, 28 марта, в Нижнекамске.