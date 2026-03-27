Омский «Авангард» лишился ключевого форварда до конца сезона

Иван Игумнов получил травму после грубого приема соперника в матче с «Нефтехимиком».

Вчера, 26 марта, во время матча омского «Авангарда» с нижнекамским «Нефтехимиком» форвард омичей Иван Игумнов получил травму после грубого приема Матвея Надворного и не смог продолжить игру. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал о состоянии игрока.

- Игумнов выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет, а наш игрок выбывает, - заявил канадский специалист.

Отметим, что в этом сезоне нападающий провел 67 матчей, забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что ранее Ги Буше раскритиковал судейство в матче «Авангарда» против «Нефтехимика», отмечая спорные решения арбитров и оставшиеся без наказания опасные эпизоды на льду.