«Авангард» потерял важного форварда уже в начале матча с «Нефтехимиком»

Сегодня, 26 марта, во втором матче серии «Авангарда» против «Нефтехимика» в 1/8 финала Кубка Гагарина нападающий омичей Иван Игумнов получил травму. Инцидент произошел уже в начале первого периода.

На 4-й минуте форвард «волков» Матвей Надворный жестко столкнулся с Игумновым. На повторе видно, как нога нападающего вывернулась после силового приема. Тем не менее молодой игрок «Нефтехимика» остался без наказания.

После эпизода игрок омичей дошел до скамейки при помощи товарищей по команде, не опираясь на травмированную ногу. В первом периоде Игумнов больше не вышел на лед. Состояние нападающего «Авангарда» на момент публикации неизвестно.

Напомним, что в первом матче против «Нефтехимика» омичи одержали сложную победу со счетом 4:2.