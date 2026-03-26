·Спорт

«Авангард» попытается укрепить преимущество в матче с «Нефтехимиком»

В прошлом матче омичи одержали победу со счётом 4:2.
Авангард - Нефтихимик

Сегодня, 26 марта, омский «Авангард» проведёт второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина против нижнекамского «Нефтехимика». Игра пройдет на «G-Drive Арене».

Отметим, что старт Кубка Гагарина для подопечных Ги Буше получился непростым. В первом матче с «Нефтехимиком» омичам пришлось отыгрываться: к середине третьего периода на табло горело 2:2. В концовке «ястребы» усилили игру и довели встречу до победы - 4:2.

Смогут ли омичи выдержать давление и укрепить свое преимущество, выяснится сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

