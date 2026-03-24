Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» выиграл первый матч плей-офф

Омичи обыграли нижнекамцев.
Фьоре

Сегодня на «G-Drive Арене» «Авангард» выиграл первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина. Омичам уступил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2.

Первую шайбу забили нижнекамцы. Однако благодаря Николаю Прохоркину и Максиму Лажуа первый период закончился с результатом 2:1.

Второй период прошел без шайб. В третьем нижнекамцы сравняли счет, но Константин Окулов вновь обеспечил отрыв. А после тайм-аута, взятого нижнекамцами, Джованни Фьоре отправил шайбу в пустые ворота.

