Поддоны, сапоги и помощь ближнего: как ранняя весна испытывает Омск на прочность

Коммунальщикам приходится спасать городские улицы от талых вод.
Весна в Омске постепенно вступает в свои законные права. Вместе с птицами и первыми теплыми днями на улицах города начал интенсивно таять снег. Коммунальщики из городского УДХБ регулярно чистят дороги и тротуары, но закрыть весь город все равно не получается. В результате образуются традиционные для омской весны «моря», через которые сложно не то что пройти, но даже проехать на машине.

Ранее мэр Сергей Шелест заявил, что борьбу с остатками снега в круглосуточном режиме ведут более 200 рабочих УДХБ и 100 единиц техники. В приоритете – улицы, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и точки из перечня наиболее вероятных мест подтопления.

Корреспондент «Омск-информа» отправился на главные улицы нескольких округов, чтобы «измерить» лужи и посмотреть, как город справляется с наступлением весны.

Поддоны либо вплавь

На улице Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе активно используются поддоны, без которых в некоторых местах невозможно пройти, не промочив ноги. Кое-где лужи успели высохнуть, но рядом, на газонах, еще лежат наваленные за зиму сугробы, которые будут постепенно таять, и часть воды потечет на тротуары. Подобную картину сейчас можно наблюдать по всей России, в том числе в Москве, – снега минувшей зимой было много везде.

Там, где помосты не положишь, например на проезжей части и пешеходных переходах, омичам приходится обходить лужи по узким границам ям. Это дело требует известной сноровки – любая ошибка может обернуться падением в грязную жижу.

Другая актуальная проблема – лед на тротуарах, особенно на теневых сторонах улиц. Перепады температур до плюсовых днем и минусовых ночью превращают пешеходные дорожки в катки. Чтобы держать на них равновесие, некоторые омские пенсионерки даже ходят парами. Так меньше вероятность совершить хоть и красивый, но болезненный «пируэт».

Во дворах, в тени высоток, дорога до дома иногда превращается в квест. В накатанных за зиму колеях вода, посередине дороги скользко, а тротуар либо завален снегом, либо его вообще нет. Как пройти эту полосу препятствий – вопрос без ответа. Но местные жители пытаются найти решение каждый день.

Вариантов у пешеходов немного: направо и налево – грязь и лужи, сзади – подпирают машины, которым тоже некуда деться из-за забитых парковок. Вот приходится уступать друг другу.

В другом округе – Советском – тротуары затоплены гораздо больше, чем в Октябрьском. Если там еще можно встретить сухие островки, то в Нефтяниках весна заявила о себе с истинно морским размахом.

Уровень «паводка» на тротуарах заставляет омичей проявлять чудеса эквилибристики, однако даже самая отточенная координация не спасает, когда асфальт полностью скрывается под мутной толщей воды, а под ней неизвестно что. Поскользнуться на брошенной бутылке или пакете, потерять равновесие из-за скрытой ямы – дело плевое.

У края проезжей части перед пешеходными переходами скапливаются талые воды, обойти которые по узкой кромке бордюра практически невозможно. Омичам приходится буквально застывать в этих ледяных лужах, ожидая нужного сигнала светофора, а после либо прыгать через них, либо пересекать «вплавь». Хорошо, если ботинки непромокаемые, иначе риск простудиться вырастет в несколько раз.

Проблема усугубляется тем, что стоящие на светофоре или остановке пешеходы рискуют быть окачены мутным фонтаном из-под колес проезжающих автомобилей. Водители редко обращают внимание на такую «мелочь», как люди на обочине.

В центре Омска весна выглядит иначе – более цивилизованно и опрятно. В отличие от городка Нефтяников и Октябрьского округа, центральные улицы встречают омичей практически сухим асфальтом. Снег, разумеется, еще держит оборону на клумбах и в тенистых скверах, напоминая о прошедшей зиме, однако сами тротуары уже полностью освободились от ледяного панциря и глубоких луж.

Работа коммунальных служб в центре города видна невооруженным глазом и не ограничивается простым маханием метлой. В районе Сибзавода, где пешеходные дорожки и без того пребывают в приличном состоянии, активность рабочих сосредоточена на очистке от скопившейся грязи бордюрного камня с применением тяжелой техники. Не пустует и метромост: еще одна группа рабочих была замечена за приведением в порядок тротуаров транспортного узла.

На Любинском проспекте весеннее преображение и вовсе достигло своего апогея. Здесь, например, можно встретить рабочего, который ведет борьбу с прошлогодними листьями, «выплывшими» из-под сугробов.

Ощущение чистоты не пропадает, даже если свернуть с главных улиц центра. Даже если отойти от основных дорог, то тротуары на второстепенных улицах тоже сухие. Грязи здесь практически нет, что позволяет пешеходам не смотреть ежесекундно под ноги в поисках твердой опоры.

Ответственность – на всех

В весенней распутице и обилии грязи на городских улицах омичи традиционно винят коммунальщиков, но это не совсем справедливо. Ответственность за облик города распределена между многими участниками.

Так, содержание тротуаров и площадок непосредственно возле магазинов, торговых центров и офисных зданий лежит на плечах представителей бизнеса. Чистота и сухость в жилых кварталах – это зона контроля УК и ТСЖ, которые обязаны своевременно вывозить снег и чистить ливневки во дворах. Что же касается частного сектора, то здесь с талыми водами должны бороться сами собственники земельных участков, не дожидаясь помощи со стороны.

Радует одно: судя по всему, «плавать» Омску долго не придется. В конце марта ожидается мощное потепление – столбик термометра поднимается до +13 °С. Потепление неизбежно спровоцирует интенсивное таяние оставшегося снега, но вода в лужах будет испаряться гораздо быстрее, и город начнет высыхать.

А пока омичам стоит запастись парой резиновых сапог. Эта покупка не станет пустой тратой денег – обувь обязательно пригодится осенью, когда на Омск обрушатся дожди.

