Лисица заплутала среди многоэтажек на Левобережье Омска

Все чаще диких зверей видят в городе.

В Омске на улице Лукашевича горожане встретили лисицу и сфотографировали ее. Как пишут очевидцы в паблике «ЧП в Омске», на их взгляд, животное было в стрессовом состоянии и забилось в угол дома.

– Вероятно, его загнали собаки, – посчитали они.

Учитывая всю опасность, которую могут принести людям дикие животные, омичи пыталась обратиться за помощью в городские службы и в минприроды, в том числе по круглосуточным номерам. Пока безрезультатно.

Тем временем все помнят сообщения о лисице на ул. Карбышева в микрорайоне Привокзальном, а также на ул. Транссибирской в Кировском округе.

Добавим, что случаи бешенства зафиксированы в нескольких районах и в самом Омске, сообщается на портале правовой информации. Карантин длится месяц.