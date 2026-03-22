Омская пенсионерка отдала аферистам наличкой 1,2 млн рублей

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано семь фактов дистанционного хищения денежных средств.

В полицейской сводке за минувшие сутки сообщается о семи эпизодах хищения денежных средств мошенниками. Аферисты не щадят своих жертв. Так, за помощью в правоохранительные органы обратилась 80-летняя пенсионерка с сообщением о том, что передала неизвестному наличными почти 1,2 млн рублей.

– Установлено, что злоумышленники убедили потерпевшую, что являются должностными лицами различных государственных организаций и ей необходимо для сохранности сбережений положить их на некий «безопасный счет», – сообщают в УМВД России по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ровно неделю назад на удочку злоумышленников попалась 50-летняя преподаватель омского вуза. Она также купилась на банальную «разводку»: перевод денег на «безопасный» счет.

– Омская полиция предупреждает: безопасного счета не существует! Если вам поступает предложение перевести денежные средства куда-либо с целью их сбережения, знайте, что так действуют только мошенники! – призывают полицейские.

За первые два месяца этого года омичи отдали мошенникам уже более 200 млн рублей. В УМВД ранее назвали психологические крючки, которыми пользуются мошенники для обмана.