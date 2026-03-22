·Общество

Омская пенсионерка отдала аферистам наличкой 1,2 млн рублей

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано семь фактов дистанционного хищения денежных средств.
мошенник

В полицейской сводке за минувшие сутки сообщается о семи эпизодах хищения денежных средств мошенниками. Аферисты не щадят своих жертв. Так, за помощью в правоохранительные органы обратилась 80-летняя пенсионерка с сообщением о том, что передала неизвестному наличными почти 1,2 млн рублей.

– Установлено, что злоумышленники убедили потерпевшую, что являются должностными лицами различных государственных организаций и ей необходимо для сохранности сбережений положить их на некий «безопасный счет», – сообщают в УМВД России по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ровно неделю назад на удочку злоумышленников попалась 50-летняя преподаватель омского вуза. Она также купилась на банальную «разводку»: перевод денег на «безопасный» счет.

– Омская полиция предупреждает: безопасного счета не существует! Если вам поступает предложение перевести денежные средства куда-либо с целью их сбережения, знайте, что так действуют только мошенники! – призывают полицейские.

За первые два месяца этого года омичи отдали мошенникам уже более 200 млн рублей. В УМВД ранее назвали психологические крючки, которыми пользуются мошенники для обмана.

·Общество

Омская пенсионерка отдала аферистам наличкой 1,2 млн рублей

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано семь фактов дистанционного хищения денежных средств.
мошенник

В полицейской сводке за минувшие сутки сообщается о семи эпизодах хищения денежных средств мошенниками. Аферисты не щадят своих жертв. Так, за помощью в правоохранительные органы обратилась 80-летняя пенсионерка с сообщением о том, что передала неизвестному наличными почти 1,2 млн рублей.

– Установлено, что злоумышленники убедили потерпевшую, что являются должностными лицами различных государственных организаций и ей необходимо для сохранности сбережений положить их на некий «безопасный счет», – сообщают в УМВД России по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ровно неделю назад на удочку злоумышленников попалась 50-летняя преподаватель омского вуза. Она также купилась на банальную «разводку»: перевод денег на «безопасный» счет.

– Омская полиция предупреждает: безопасного счета не существует! Если вам поступает предложение перевести денежные средства куда-либо с целью их сбережения, знайте, что так действуют только мошенники! – призывают полицейские.

За первые два месяца этого года омичи отдали мошенникам уже более 200 млн рублей. В УМВД ранее назвали психологические крючки, которыми пользуются мошенники для обмана.