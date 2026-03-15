Мошенники «нагрели» на крупную сумму преподавателя омского вуза

Педагог лишилась средств, поверив в примитивную «разводку» – перевод денег на безопасный счет.

В Омской области за минувшие сутки зафиксированы 4 дистанционных мошенничества. На этот раз на удочку злоумышленников попалась 50-летняя преподаватель омского вуза.

Установлено, что педагог купилась на банальную «разводку»: перевод денег на безопасный счет. Так женщина лишилась 308 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Омская полиция предупреждает, что безопасного счета не существует. Если поступает предложение перевести денежные средства куда-либо с целью их сбережения, то так действуют только мошенники.