Полицейский раскрыл три крючка мошенников, на которые попадаются омичи

В основе обмана лежат желания людей.

Фото создано при помощи ИИ

За первые два месяца этого года омичи отдали мошенникам уже более 200 млн рублей. Об этом рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

– Пока нельзя сказать, уменьшается эта сумма или растет. Есть некая волнообразность, – отмечает полицейский.

Он также назвал психологические крючки, которыми пользуются мошенники для обмана. Во-первых, аферисты используют желание людей заработать – предлагают варианты легкого заработка, социальные выплаты, большие скидки.

Во-вторых, мошенники используют желание людей помочь другим. К этому можно отнести рассылки с просьбами проголосовать в каких-то конкурсах.

Третий крючок – желание превосходствовать. Мошенники предлагают что-то «только сейчас и только вам». Даже спасать ваши деньги будет специально выделенный для этого сотрудник ФСБ (центробанка, прокуратуры и т. д.).

Поймав человека на крючок, мошенники начинают вгонять его в панику. Аферисты запугивают потерей денег, кредитами, долгами, уголовными делами. Они делают все, чтобы человек даже не подумал усомниться, что спастись можно одним единственным способом – отдать все деньги. Конечно, временно. Мошенники обещают все вернуть, когда решится проблема.