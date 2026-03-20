Северный обход в Омске обернулся для подрядчика огромными финансовыми потерями

Строительство дороги стартовало лишь осенью 2025 года.

Фото: government.ru

Сегодня, 20 марта, появились данные финансовой отчетности ООО «ИНФРАГЧП-А». За 2025 год компания зафиксировала убытки в 118,5 миллиона рублей. При этом информация о выручке компании не называется.

Примечательно, что убытки организации фиксируются ежегодно с момента основания в 2021 году. Так, в первый год компания потеряла около 62 тысяч рублей.

Отметим, что организация входит в структуру «Газпромбанка» и выступает концессионером строительства автодороги «Северный обход Омска». Об этом статусе впервые заговорили всего через год после основания фирмы – еще в 2022 году. Однако фактически работы начались только в октябре 2025 года и должны завершиться к 2030 году.

За это время компания уже трижды меняла юридический адрес: с Москвы на Омск летом 2023 года, затем на Санкт-Петербург в октябре 2024 года и снова на Омск в декабре 2025 года.