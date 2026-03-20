Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омская администрация профинансирует охрану многострадального дома на Королева

После угрозы обрушения дом оградят, а доступ в него ограничат.
Королева, 4

Омская мэрия выделила деньги на ограждение и охрану аварийного дома № 4а на проспекте Королева. Здание признано небезопасным, недавно здесь ввели режим ЧС из‑за угрозы обрушения.

Согласно документу, департамент финансов теперь должен выделять средства из резервного фонда на ограничение доступа в дверные и оконные проемы, охрану и ограждение дома № 4а на проспекте Королева в Советском административном округе. Расходы будут осуществляться на основании заявок департамента городского хозяйства, департамента жилищной политики и администрации округа.

Напомним, 19 марта стало известно о планах расселить жильцов дома № 4а на проспекте Королева. В администрации города это объяснили критическим состоянием конструкций – зафиксированы их подвижки, усиливающиеся в период таяния снега. С жителями встретился мэр Сергей Шелест, им предложили временное размещение, однако без конкретизации адресов.

