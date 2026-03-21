Дети, шашлыки и лазертаг: застройщики не планируют «наливайки» в Советском парке

Предприниматели, возводящие глэмпинг, утверждают, что отдыхать теперь гости парка станут чинно, благородно.

Омичи в соцсетях пожаловались на новый глэмпинг, который строят на территории Советского парка. По словам недовольных, вход в муниципальную зону отдыха огородят заборами, а беседки будут сдавать в аренду для «гулянок», превращая место для неспешных прогулок в большую «наливайку» с вырубленными деревьями.

Корреспондент «Омск-информа» на месте выяснил все подробности проекта.

«Деревня» в городском парке

Заглянувших в парк со стороны ОмГУ омичей встречает надпись, уведомляющая, что скоро на этом месте откроется «спортивно-патриотический клуб». Однако пока в это верится с трудом.

Сейчас на территории глэмпинга стоит около десятка различных строений. В основном это небольшие деревянные домики, центральное здание, в котором сейчас хранятся инструменты строителей, и пока закрытый общественный туалет.

Между строениями проложена деревянная тропинка, смонтировано освещение и установлены скамейки. Никаких заборов, помимо парковых, на данный момент не наблюдается. Уничтоженных деревьев, на месте которых появились пеньки, о которых говорили взволнованные омичи, также не видно.

Однако, помимо новых зданий, есть и заброшки: столбы и разрисованный гараж, оставшиеся от собственности самого парка. На данный момент территория выглядит хоть и не идеально, но более-менее ухоженно. Преображения оценили и гуляющие в парке жители близлежащих домов.

«Здесь постоянно алкашня собирается, наркоманы ходят»

Как рассказала омичка Наталья Дрожацких, жильцы близлежащих домов не против такого соседства. Даже напротив, территорию будут охранять, а значит, традиционных для этого места собраний пьяных компаний там больше не будет.

– Я положительно отношусь. Ну а что? На территории, может, и правда тишина настанет. А то здесь постоянно алкашня эта собирается, наркоманы ходят. А охрана появится, так и ходить перестанут, – рассказала гуляющая в парке пенсионерка.

Также старушка отметила, что сначала, как только строители приступили к возведению будущей зоны отдыха, местные жители сопротивлялись и жаловались. Но, когда в заброшенной зоне парка установили новые дорожки, фонари, скамейки и урны, недовольства стихли.

Однако другие гости зоны отдыха признались, что ничего не знают о глэмпинге и не особо интересуются. Местный житель Алексей Ремезов, гуляющий по парку с собакой, оказался не осведомлен о планах застройщика территории. Но забора уже опасается.

– Какой-то спортивно-патриотический комплекс здесь возводят. А про что он – непонятно. Ну столбы не просто так ставили, перекроют эту территорию, скорее всего, – поделился Алексей.

Другие омичи, гуляющие по дорожкам, оказались похожего мнения.

Детям – площадки, взрослым – домики

Благоустраивает территорию частный инвестор, ИП Александра Потапова. Планы арендаторов участка раскрыл представитель подрядчика, по имени Евгений, замеченный на объекте.

По его словам, здесь предполагается сделать игровой комплекс с полигоном для лазертага и пейнтбола, детской площадкой и домиками для отдыха. В будущем на территории собираются проводить различные спортивные соревнования и квесты, а также отмечать праздники.

Никаких заборов не планируется. Ограждения, по словам строителя, появятся только вокруг игровых площадок, и то ради безопасности детей.

– Загораживать ничего не будем. Ходить можно будет спокойно. Будет закрываться только то, что необходимо. Тропинки останутся открытыми. Площадку только огородим сеткой для безопасности, – рассказал Евгений.

Площадки – детям, а домики – для взрослых. Помещения станут сдаваться в почасовую аренду отдыхающим в парке и тем, кто хочет отметить какое-то мероприятие на природе, не выезжая за черту города.

Большинство местных жителей, как отметил Евгений, только приветствуют такое соседство – до «обжитой» зоны Советского парка ходить далеко, а здесь будут организованы площадки для всех желающих, в двух минутах ходьбы от дома. При этом заработанное с «платной» части будет тратиться на поддержание работоспособности участка.

– Многие люди – за. Здесь вот некоторые живут, а им даже некуда детей сводить. А здесь площадка будет, чтобы просто прийти поиграть. В песочнице, на турниках, в баскетбол поиграть – это будет все бесплатно. А что платно – извините, надо же себя как-то окупать. Порядок тут наводить, охранять – это же тоже деньги, – рассуждает представитель подрядной организации.

Единственные, кому не по душе новая зона, – это те, кто гуляет с собаками. Они опасаются, что после появления глэмпинга придется убирать за своими питомцами. Да и домики станут препятствием для прогулок хвостатых, привыкших к просторам.

Впрочем, на территории парка и так запрещено гулять с собаками, но из-за большой площади зеленой зоны за недобросовестными хозяевами животных ранее никто не следил.

Новая зона отдыха

По поводу «захвата» муниципальной территории и вырубки тоже волноваться не стоит. Застройщик выиграл тендер на аренду участка и строится там на законных основаниях с разрешения властей и администрации парка. Массового уничтожения леса тоже не производилось: домики и тропинки строились на полянках, а пеньков, о которых говорили обеспокоенные омичи, не видно.

Отметим, что застройщик не первый год занимается подобными проектами. Как стало известно еще в прошлом году, глэмпинг реализуется за счет частного инвестора. Ранее аналогичный комплекс с модульными сооружениями работал на территории «Зеленого острова». Но после передачи острова в концессию новому владельцу предприниматель покинул «Зеленый остров» и перенес небольшую базу отдыха в Нефтяники.

Локацию планируют открыть к майским праздникам, к «шашлычному» сезону.

Так что на данный момент страхи горожан по поводу «захвата» части парка кажутся необоснованными. Заборов на горизонте не видно, застройщик обещает бесплатные активности, а от дорожек и освещения омичи только выиграют – идти по освещенной деревянной тропинке намного приятнее, чем подниматься в горку в темноте.

Получается, что от таких взаимодействий инициативных предпринимателей и властей жители близлежащих районов только выиграют. Однако пока новая зона отдыха находится в стадии строительства, поэтому в точности сказать, станет ли эта маленькая база отдыха новой точкой притяжения омичей или превратит парк в большую «наливайку», пока рано.